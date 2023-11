Stiri pe aceeasi tema

- ​Randamentele pentru obligatiunile americane pe 10 ani au depasit pragul de 5%, pentru prima data in ultimii 16 ani, stimulate de asteptarile ca Rezerva Federala va mentine dobanzile la un nivel ridicat pentru o perioada prelungita de timp, informeaza agenția Associated Press, citata de Agerpres.

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a participat joi, 21 septembrie, in marja celei de a 78 a sesiuni la nivel inalt a Adunarii Generale a ONU desfasurate la New York, la o serie de actiuni la nivel multilateral si a continuat runda intrevederilor bilaterale.Astfel, ministrul roman a deschis,…

- Actiunile si intrevederile ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu in cea de a treia zi de participare la saptamana la nivel inalt a Adunarii Generale a ONU Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a continuat, miercuri, 20 septembrie, in marja celei de a 78 a sesiuni la nivel inalt a…

- Intrevederile bilaterale ale ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu in cea de a doua zi a saptamanii la nivel inalt a Adunarii Generale a ONU Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a avut marti, 19 septembrie 2023, o serie de intrevederi bilaterale, in contextul participarii la lucrarile…

- Intrevederile bilaterale ale ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu in prima zi a saptamanii la nivel inalt a Adunarii Generale a ONU Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a avut luni, 18 septembrie 2023, o serie de intrevederi bilaterale, in contextul participarii la lucrarile Adunarii…

- 19 septembrie 2023 Comunicat de presaParticiparea ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu la reuniunea informala a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, in marja Saptamanii la nivel inalt a celei de a 78 a sesiuni a Adunarii Generale a ONU Ministrul afacerilor externe Luminita…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti, la segmentul de nivel inalt al Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, urmand ca miercuri sa sustina interventia nationala in acest format.

- Un fost agent FBI a recunoscut ca a lucrat pentru oligarhul rus Oleg Deripaska in timp ce se afla sub sanctiunile SUA. Charles McGonigal a pledat vinovat pentru conspiratie in schimbul renuntarii la alte acuzatii venite din partea procurorilor.Agentul Charles McGonigal a condus divizia de contrainformatii…