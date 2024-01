Stiri pe aceeasi tema

- ■ evenimentul rutier s-a produs pe raza localitații Horia, in cursul zilei de 21 ianuarie ■ in autoturism se afla o familie: parinții și doi copii ■ Vremea nefavorabila din ultimele zile, mai ales in timpul nopții, a facut ca pe caroseria mașinilor zapada sa inghețe, fiind greu de indepartat in cazul…

- ■ duminica, 14 ianuarie, s-au produs doua incendii, unul la Bozieni și altul la Piatra Șoimului ■ in primul caz a fost vorba despre o acțiune intenționata ■ De ceva vreme, mai ales dupa ultimul episod de iarna și scaderea temperaturilor, nu este zi in care sa nu se produca vreun incendiu prin localitațile…

- ■ doar doua școli vor ramane inchise in județul Neamț, afirma inspectorul general școlar Florentina Moise ■ se lucreaza intens pe drumurile județene afirma prefectul Nița ■ Florentina Luca-Moise, inspector-șef al ISJ Neamț a informat ca doar doua din cele douazeci de școli inchise in 9 ianuarie vor…

- ■ Psiholog Dr. Ana-Aurelia Huțanu ■ A inceput un nou an și ce facem noi la fiecare inceput de an? Rezoluții! Ce este o rezoluție? O promisiune, un indemn, o motivație de a porni ceva bun pentru noi sau pentru ceilalți. Rezoluția inceputului de an suna fix așa: „De la 1 ianuarie o sa…”, cele […] Articolul…

- ■ 114 misiuni de salvare in 2023 au vizat persoane singure ■ De regula, sunt știri intitulate ”misiune deblocare ușa”. Mici povești care curg constant in fluxurile de știri și au devenit normalitate. Rareori mai sunt preluate. Nu este nimic senzațional in faptul ca pompierii și ambulanța SMURD au intrat…

- Piața Ștefan cel Mare va fi din nou gazda distracției in noaptea dintre ani, intr-o atmosfera vibranta și plina de energie! Marcam intrarea in Noul An impreuna, in centrul orașului, bucurandu-ne de muzica și de spectacolul de artificii de la miezul nopții. Atmosfera și distracția vor fi asigurate de…

- ■ Psiholog Dr. Ana Aurelia Hutanu ■ George Bernard Shaw spunea ca „progresul este imposibil fara schimbare iar cei care nu-și pot schimba perspectiva din cand in cand nu pot schimba nimic”. Intalnesc adesea oameni profund nefericiți și exasperați de tot ce li se intampla, ajunși la o limita foarte greu…

- ■ cel mai dificil sector al Autostrazii Unirii a primit toate avizele ■ este vorba despre sectorul montan al A8, Miercurea Nirajului – Leghin ■ urmeaza sa se emita Hotararea de Guvern pentru indicatorii tehnico-economici ■ Despre lucrarile de construcție a Autostrazii A8 se tot vorbește din ce in ce…