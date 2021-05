Datele clienților Microsoft din UE nu vor mai fi transferate în afara uniunii Clientii comerciali sau cei din sectorul public din Uniunea Europeana (UE) ai Microsoft vor putea sa proceseze si sa-si stocheze toate datele doar pe teritoriul comunitar, arata un comunicat al companiei. „Cu alte cuvinte, aceste date nu vor mai fi transferate in afara UE, iar acest angajament se va aplica tuturor serviciilor esentiale Microsoft cloud – Azure, 365 si Dynamics 365. Implementarea acestor masuri este in desfasurare, iar toate actiunile necesare vor fi finalizate pana la sfarsitul anului viitor. Acest plan a fost denumit EU Data Boundary for the Microsoft Cloud”, precizeaza gigantul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

