Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la SCBI Craiova,…

- Astazi, 22 martie 2020, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași…

- Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la SCBI Craiova,…

- BULETIN DE PRESA 22 Martie 2020, ora 13.00 Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași…

- Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la SCBI Craiova,…

- Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiasi si transferat in aceeasi data la SCBI Craiova. Pacientul avea afectiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazica in stadiu terminal (cancer). Al doilea pacient, in varsta…

- Duminica s-au inregistrat in Romania primele doua decese din Romania: un pacient de 67 de ani internat la Craiova, bolnav de cancer in faza terminala, și un pacient de 74 de ani internat la Victor Babeș, in București. Cei doi pacienți care au murit faceau parte din categoria de varsta vulnerabila și…

- Al doilea pacient a murit de coronavirus in Romania. Bilanțul persoanelor infectate a ajuns la 433. Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu…