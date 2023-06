IN CREȘTERE… Ultimele statistici furnizate de recensamantul de anul trecut accentueaza ingrijorarea in ceea ce privește județul Vaslui, care, pe langa faptul ca s-a depopulat fața de precedentul deceniu, are acum tot mai multe fete devenite mame la varste extrem de fragede! Nu doar ca multe mame din Vaslui nu au ajuns macar la 14 ani, […] Articolul Date ingrijoratoare ale recensamantului: mame minore, la 14 ani, au deja cate doi copii! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .