Date alarmante: Cum au dispărut aproape 34.000 de angajaţi din industria de ca­blaje auto Zeci de mii de angajati din cablaje auto au disparut din statistici in ultimii ani. Un angajat din cablaje auto castiga intre 1.400 de lei net (salariul minim pe economie) si cel mult 1.900 de lei net pe luna. Aproape 34.000 de angajati au disparut din industria de cablaje auto in ultimii patru ani, dintre care 20.000 de oameni au plecat doar in ultimul an, insa acestia au fost imediat absorbiti de alte companii din industria auto, spun recruiterii, care in continuare se confrunta cu deficit de candidati, potrivit Ziarul Financiar. „Cand costul fortei de munca a crescut mai mult decat au avut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

