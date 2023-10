Noua platforma ofera o gama variata de resurse, dar si posibilitatea de a explora datele in timp real, acces la studii de caz, exemple de rapoarte, articole si chiar un dictionar de date care clarifica terminologia specifica. Care este valoarea YTD a pietei media in Romania in anul 2023 si care este variatia fata de anul trecut? Care este brand-ul cu cea mai mare investitie in OOH din categoria Finance? Ce premiu este mai popular in Romania, in marketing: electrocasnicele sau vacantele? Acum, marketerii pot afla singuri raspunsul la aceste intrebari, dar si la multe altele, accesand zilnic noua…