Databricks preia startupul de inteligenţă artificială MosaicML, pentru 1,3 miliarde de dolari Acordul vine intr-un moment in care inteligenta artificiala domina industria tehnologica, initiative rapide in domieniul AI provenind din partea marilor companii de tehnologie, inclusiv Google si Microsoft, in timp ce investitori cu capital de risc investesc miliarde in finantarea startupurilor AI. MosaicML, cu sediul in San Francisco, furnizeaza instrumente software concepute pentru a face mai ieftina desfasurarea activitatii AI, ceea ce implica adesea antrenarea algoritmilor AI pe un volum urias de date, folosind cipuri scumpe. Compania castiga bani vanzand instrumentele firmelor care doresc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

