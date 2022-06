Procesul de transformare digitala al societații reprezinta o mare provocare pentru orice economie a lumii. Economia bazata pe date (data science) schimba principiile dezvoltarii cunoscute pana in prezent si reprezinta o oportunitate imensa atat pentru companii cat și pentru economia nationala per ansamblu. Data science sau stiinta datelor poate contribui major la constructia unui rol important intr-o noua industrie emergenta. Aceasta inseamna ca societatea romaneasca in acest domeniu nou poate inceta sa fie doar un consumator a ceea ce gandesc alții si poate deveni un furnizor si creator de soluții…