Nimic nu-i imposibil! Corvinul Hunedoara a câștigat Cupa României Corvinul Hunedoara a caștigat Cupa Romaniei. Hunedorenii au invins Oțelul Galați la loviturile de departajare. Dupa 90 de minute de joc, scorul a fost 2-2. Oțelul a ratat de trei ori, lovitura decisiva fiind transformata pentru hunedoreni de Hergheligiu. Dupa aproape o jumatate de ora fara faze de poarta periculoase, Rusevici a deschis scorul dintr-o lovitura libera de la 18 metri lateral stanga, executata direct sub bara porții lui Lefter. „Am luat Cupa Romaniei, am demonstrat ca suntem o echipa puternica si ca meritam sa mergem mai departe in Europa. Am jucat de la egal la egal cu toate echipele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

