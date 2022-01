Darurile Parohiei Dimieni, minuni pentru copii, de sărbători @ Craciunul in mica biserica a satului a fost ca un vis frumos din care va ramane pentru totdeauna amintirea bunatații și generozitații @ De la Moșul cel bun, copiii au invațat adevarate lecții de iubire și prețuire Moș Craciun i-a susprins in cel mai minunat mod și pe copiii din satul Dimieni, al comunei Tunari. Cu desaga plina de daruri frumoase și utile in același timp, Moșul cel bun le-a adus micuților și familiilor acestora, momentele magice de Craciun. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr.581, ediția print Sambata, 25 decembrie. Prin generozitatea parintelui Vasile-Cristian Bolea, parohul… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

