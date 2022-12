Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul parteneriatului dintre Școala Gimnaziala Luna și Compania de Apa Someș SA, elevii au participat la diferite activitați interactive care au avut ca scop principal conștientizarea importanței reciclarii atat a ambalajelor cat și a apei. Astfel, s-a subliniat importanța pastrarii apelor curate…

- Elevii și profesorii Colegiului Național de Informatica „Spiru Haret" Suceava au inaugurat, in curtea liceului, Targul de Craciun pentru copii, o atracție spectaculoasa care și-a deschis porțile de Moș Nicolae.Peste 300 de ornamente specifice sarbatorilor de iarna au impodobit curtea ...

- Elevii claselor VII-a A, VIII-a A, și VIII-a B de la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacau s-au hotarat sa lase azi daruri in ghetuțele copiilor de la Centrul Școlar de Educație Incluziva Nr. 1 Bacau. Știm cu toții ca Moș Nicolae aduce daruri, iar ziua de 6 decembrie este o zi speciala pentru copiii.…

- Moș Nicolae a venit, marți, la toții preșcolarii și elevii de la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva „Constantin Pufan”. Copiii, care au diverse dizabilitați, au primit vizita unor elevi de la Liceul de Arte Plastice, au participat la ateliere și au primit dulciuri.

- In Ajun de Moș Nicolae, Centrul Școlar de Educație Incluziva Buzau a primit vizita Arhiepiscopului Buzaului și Vrancei, Inaltpreasfințitul Ciprian, care a venit cu multe cadouri pentru copii. „Sarbatorile de iarna sunt uimire, sunt fericire, sunt așteptare și nerabdare…Sunt daruire și traire… Cu mic,…

- Elevii din programul „Prin Educație spre Vocație” au luat parte, in prima saptamana a lunii noiembrie a.c., la activitați formativ-educative, cu specific de toamna. Prin intermediul acestor activitați, copiii au remarcat schimbarile care au loc in natura in acest anotimp, virtuozitatea cu care acesta…

- Consilierii județeni voteaza acordarea unor burse elevilor de la școlile cu „invațamant special”. Cele aproape 400 de burse au valori cuprinse intre 150 și 500 de lei. Sute de elevi invața la cele cinci unitați de invațamant cu program special din județ. Copiii sunt susținuți in școala și cu ajutorul…

