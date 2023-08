Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Darius Valcov, adus din Italia și transportat la Penitenciarul Rahova. Cat va sta la inchisoare Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, condamnat la o pedeapsa de 6 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si spalare…

- Darius Valcov a fost condamnat definitiv de catre instanța suprema la șase ani de inchisoare intr-un dosar in care a fost trimis in judecata in mai 2015 și in care fusese condamnat in prima instanța la opt ani de inchisoare. Curtea Suprema din Italia a admis saptamana trecuta extradarea acestuia in…

- Fostul ministru de Finanțe, Darius Valcov, ajunge azi in Romania. Justitia din Italia a decis ca acesta sa fie extradat pentru a-si ispasi pedeapsa de 6 ani de inchisoare in țara. Fostul ministru de FInanțe urmeaza sa ajunga cu o cursa de la Roma. Curtea Suprema de Casatie a Italiei a respins, in 8…

- Fostul ministru al finanțelor, condamnat definitiv in luna mai la 6 ani de inchisoare pentru trafic de influența și spalare de bani, a fost extradat din Italia și urmeaza sa ajunga la București in jurul orei 16.00, au declarat luni, 14 august, surse judiciare pentru Libertatea.Fost ministru al finantelor,…

- Curtea Suprema de Casație a Italiei a respins ca inadmisibil recursul lui Darius Valcov fața de hotararea Curții de Apel din Napoli, care a decis predarea lui autoritaților din Romania, fostul ministru fiind condamnat la 6 ani de inchisoare in dosarul privind infracțiunile de trafic de influența și…

- Darius Valcov, fost primar al Slatinei si ministru al Finantelor, s-a predat marți, in Italia, la o secție de poliție din regiunea Napoli, potrivit stirileprotv.ro.... The post Darius Valcov s-a predat in Italia. Fostul ministru al Finanțelor a fost condamnat la 6 ani de inchisoare appeared first on…

- Darius Bogdan Valcov, fost ministru al Finanțelor din Romania, s-a predat autoritaților italiene din localitatea Portici, provincia Napoli din Campania.Valcov era cautat la nivel mondial, dupa ce autoritațile din Romania au emis un mandat de arestare european. Darius Valcov a fost dat in urmarire generala…

- Fostul ministru Darius Valcov s-ar fi predat la o secție din apropiere de Napoli, au mai indicat aceleași surse. Valcov a parasit Romania inainte de a fi trimis la inchisoare pentru a ispași o pedeapsa de șase ani. Potrivit unor surse Realitatea Plus, fostul ministru al Finanțelor s-ar afla in zona…