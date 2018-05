Stiri pe aceeasi tema

- Noul bebeluș regal, prințul Louis, nu va participa la nunta unchiului sau, Harry, cu Maghan Markle, ce va avea loc in luna mai, a anunțat un expert regal. Pe de alta parte, prințul George, prințesa Charlotte și parinții lor, ducele și ducesa de Cambridge sunt așteptați la nunta regala. Citește și: …

- Deși are doar cateva zile, noul membru al Casei Regale Britanice, Louis Arthur Charles, a stabili deja doua recorduri, facand astfel istorie. Micul prinț a avut la naștere 3.8 kilograme, devenind astfel cel mai „greu” bebeluș regal din ultimii 100 de ani. Citește și: Ce schimbari aduce cel de-al treilea…

- Prințul Harry și Meghan Markle se casatoresc pe 19 mai, iar tot mai multe detalii despre nunta regala sunt date acum publicitații. Cei doi au ținut secreta lista invitaților, insa acum a ieșit la iveala cine nu este invitat. Niciun lider politic sau fost lider nu se afla printre cei invitați, noteaza…

- La șapte zile dupa tragica ei trecere in neființa, Prințesa Diana a fost onorata cu o inmormantare publica. Eveniment care a strans mai bine de 2,5 de miliarde de persoane in fața televizoarelor și alte trei milioane de persoane pe strazile din Londra, urmarind coșciugul de la Palatul Kensington pana…

- Ca-n fiecare an, in prima zi a Sfintelor Sarbatori de Paști regalitațile britanice au participat la slujba religioasa organizata la Capela St. George de la Castelul Windsor. Așa se face ca fiii, dar și nepoții Reginei Elisabeta au fost surprinși participand alaturi de…

- Purtand o palarie si o haina de culoare purpurie si o rochie florala, Elisabeta a II-a a fost intampinata la capela de decanul de Windsor David Conner, care va conduce serviciul religios la nunta din 19 mai. Reginei i s-au alaturat nepotul cel mare, printul William, si sotia sa, Kate, care…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, fosta actrita americana Meghan Markle vor avea 600 de invitati la nunta ce va avea loc in luna mai, a anuntat Palatul Kensington, fara a preciza insa cine va participa la eveniment. Persoanele invitate la ceremonia de la Capela Sfantul George vor participa…

- Astazi este o zi mare pentru logodnica Prințului Harry. Fosta actrița americana Meghan Markle (36) apare la primul ei eveniment oficial alaturi de Regina Elisabeta și, desigur, și de ceilalți membri importanți ai casei regale britanice. Este vorba despre un eveniment legat de Ziua Commonwealth, care…