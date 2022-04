Stiri pe aceeasi tema

- „Rușii care iși obțin adevarul lor din mass-media de stat traiesc intr-o realitate alternativa”, spune Madeline Roache, fact-checker pentru revista Time Magazine din Londra, specializata in politica din Rusia și Europa de Est, potrivit CNN . In fiecare zi, Roache urmarește „știrile” de dimineața de…

- Kremlinul a respins „categoric” luni orice acuzatie legata de uciderea civililor in orasul ucrainean Bucea si a spus ca acuzatiile ucrainene in aceasta privinta ar trebui tratate cu o marja de indoiala, potrivit Reuters si EFE. „Respingem toate acuzatiile in acest sens”, a declarat luni purtatorul de…

- Ministrul ucrainean al Apararii Oleksii Rejnikov a indemnat joi Uniunea Europeana (UE) sa-l considere pe presedintele rus Vladimir Putin drept un "criminal de razboi", iar pe europeni sa-si intensifice livrarile de armament pentru a ajuta Kievul sa lupte impotriva fortelor Moscovei, relateaza AFP. Presedintele…

- Ce se intampla cu Vladimir Putin in plin razboi. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, despre starea emoționala a lui Vladimir Putin. Amintim ca liderul de la Kremlin a ordonat in urma cu 21 de zile invadarea Ucrainei. In urma acestei invazii, peste trei milioane de oameni au parasit țara…

- „Acest link provine de la un editor despre care Facebook considera ca poate fi partial sau integral sub controlul editorial al Guvernului rus", este avertismentul atașat de Facebook la o postare creata in 20 ianuarie, cu discursul din Senat al Dianei Șoșoaca, in care a atacat in termeni duri acordul…

- VIDEO: Romania trimite ajutor militar Ucrainei: muniție, echipamente, combustibil, medicamente, alimente. Va prelua raniți Romania trimite o noua tranșa de ajutoare in Ucraina, in valoare de 3 milioane de euro, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului Dan Carbunaru, in timpul ședinței grupului pentru…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a afirmat intr-un interviu ca omologul sau rus Vladimir Putin i-a promis sa-i acorde rang de colonel in armata rusa, relateaza luni AFP si RIA Novosti, citate de Agerpres. „Putin este colonel si mi-a promis ca ma va face si pe mine colonel, dar nu a facut-o…