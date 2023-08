Dansul, personaj central al BIDFF #9 Asociația Tangaj Collective anunța cea de-a 9-a ediția a Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF), care va avea loc intre 7 și 10 septembrie 2023. Festivalul propune peste 20 de evenimente: proiecții de lung și scurtmetraj, experiențe VR, performance-uri, dar și workshop-uri dedicate comunitații de artiști din București sau activitați pentru varstnici și copii din medii vulnerabile. O platforma dedicata mișcarii și dansului și modului in care acesta se reflecta in film și arta, BIDFF #9 iși propune sa prezinte producții care abordeaza subiecte interconectate cu ecologia, tehnologia,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Tangaj Collective anunța cea de-a 9-a ediția a Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF), care va avea loc intre 7 și 10 septembrie 2023. Festivalul propune peste 20 de evenimente: proiecții de lung și scurtmetraj, experiențe VR, perfo

- Dupa ce formațiile Guns N'Roses și Depeche Mode au blocat Arena Naționala, de aceasta data un festival va inchide porțile meciurilor de fotbal pe cel mai mare stadion din țara. In perioada 1-3 septembrie aici va avea loc Festivalul „East European Comic Con” FCSB a jucat meciul cu Dinamo pe Arcul de…

- Rares Hopinca, consilier general PSD in Bucuresti, este favorit pentru a prelua functia de prefect al Capitalei, sustin surse politice pentru News.ro.Postul este vacant de la finalul lunii martie, cand Toni Grebla a fost numit presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP). Rares Hopinca a…

- Weekendul 1-2 iulie se anunta a fi unul festiv la "Strazi deschise - Bucuresti" pe Calea Victoriei si in cartierul Aviatiei, cel mai mare festival international de teatru de strada din oras, B-FIT in the Street! fiind programat sa revina in Capitala dupa trei ani de

- Reunirea Rapidului a avut loc astazi, la baza Constructorul din București. Sub comanda lui Adrian Mutu au fost prezenți 22 de fotbaliști, printre care s-au numarat și noile achiziții Iulian Cristea (fundaș central, 28 de ani), Razvan Oaida (mijlocaș central, 25 ani) și Omar El Sawy (mijlocaș ofensiv,…

- Fundașul central Iulian Cristea (28 de ani) a fost prezentat astazi la Rapid. Ramas liber de contract dupa rezilierea contractului cu FCSB, Iulian Cristea a fost prezentat astazi la rivala din București. Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat inca de ieri, fundașul central a semnat un contract valabil…

- Festivalul internațional Video ART pentru tineret, ediția a XIV-a, și-a desemnat caștigatorii. Competiția s-a desfașurat in perioada 1-4 iunie 2023, la Suceava, și a reunit concurenți din Oradea, Satu Mare, Falticeni, Cluj-Napoca, Gura Humorului, București, Campulung Moldovenesc, Ploiești, Piatra ...

- Cu radacini adanci in traditia interbelica a Sebesului, oras in care evenimentele culturale, desi de amploare mai mica, erau frecvente si, in ciuda controlului total pe care Partidul Comunist Roman il exercita asupra culturii, care devenise exclusiv un instrument de propaganda, cațiva intelectuali curajosi…