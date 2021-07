Stiri pe aceeasi tema

- Numarul 1 mondial are în fața un drum greu spre un posibil Golden Slam, având adversari poetnțiali în Andrei Rubliov și Alexander Zverev pâna în finala, apreciaza Reuters.Djokovic, reprezentând Serbia, a câștigat primele trei turnee de Grand Slam ale…

- Un sportiv ugandez, dat disparut la Tokyo inainte sa inceapa Jocurile Olimpice, a lasat in urma lui un bilet in care a scris ca viața in țara africana este prea grea și ca prefera sa ramana in Japonia, ca sa lucreze acolo, a relatat CNN . Julius Ssekitoleko, un halterofil in varsta de 20 de ani, a scris…

- Dat disparut vineri, halterofilul ugandez Julius Ssekitoleko (20 ani) a lasat un bilet în care spune ca vrea sa locuiasca în Japonia.Julius Ssekitoleko a disparut, vineri, la Osaka, în timp ce era asteptat la un test anti-Covid.În camera lui de hotel a lasat un bilet…

- Simona Halep (29 de ani, 9 WTA) spera sa fie gata de joc la turneul de la Cincinnati (hard), programat in intervalul 14-22 august. Din cauza unei accidentari la gamba stanga, Simona Halep nu a participat la Roland Garros și Wimbledon și va rata și Jocurile Olimpice. Anunțul a fost facut de antrenorul…

- Alin Firfirica, primul atlet roman calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, povestește ca a trecut prin momente dificile din 2019, de cand a prins biletul de Japonia și pana la inceputul lui 2021, cand o accidentare l-a ținut departe de antrenamente și de concursuri timp de o luna. De la 67 de metri…

- Japoneza Sarah Asahina a cucerit sambata, la Budapesta, al doilea sau titlu de campioana mondiala la categoria +78 kg, invingand-o in finala pe compatrioata sa Wakaba Tomita, in timp ce la masculin aurul a revenit tot Japoniei, prin Kokoro Kageura, la +100 kg, informeaza AFP. Campioana mondiala…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, numarul 2 mondial, a avut nevoie de patru seturi, 3-6, 6-1, 6-4, 6-3, pentru a-l invinge pe americanul Tommy Paul, intr-o partida din turul secund al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, disputata miercuri, potrivit Agerpres. Medvedev (25 ani) are sansa…

- Performanța uriașa obținuta de argeșeanul Robert Glința. Inotatorul de 24 de ani s-a impus, joi, in cursa de 100 metri spate de la Campionatele Europene de la Budapesta. Sportivul nostru a inotat cele doua lungimi de bazin in stilul spate in 52.88 secunde, un nou record național, precedentul fiind stabilit…