Stiri pe aceeasi tema

- La nici un an de la divorț, și dupa cateva povești de iubire care s-au terminat la scurt timp dupa ce au inceput, Alexandra Stan iși cauta sufletul pereche și pare ca l-a și gasit. Artista a fost surprinsa in compania unui barbat misterios, car pare sa fie noul ei iubit.

- Catalina Bobonete ii insenineaza zilele soțului ei, Mihai Bobonete, chiar din perioada copilariei, iar din anul 2003 s-au casatorit. Ei bine, partenera de viața a cunoscutului actor este o prezența destul de discreta in lumea showbiz-ul romanesc, dar paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele ei și au…

- Brigitte Sfat a anunțat, in urma cu cateva zile, ca divorțeaza de Florin Pastrama. Bruneta nu a dat multe detalii și incearca sa-și vada in continuare de viața. Ea a fost surprinsa de paparazzi Spynews in timp ce facea shopping. Alaturi a avut-o pe fiica sa, Sarah, și pe Ovidiu Torj, tatal adolescentei.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au separat in urma cu un an, atunci cand antrenorul a anunțat divorțul. Cei doi nu au mai stat de atunci fața-n fața decat la tribunal, dar astazi va prezentam BOMBA ZILEI! Aceștia s-au intalnit la un restaurant din Capitala, iar paparazzii Spynews.ro au surprins…

- Fiecare roman a vazut-o cel puțin o data pe micile ecrane, insa noi avem imagini pe care nimeni nu le-a mai vazut pana acum, cu Olimpia Melinte. Celebra actrița a atras toate privirile pe strazile din Capitala, cu o ținuta superba și cu un zambet de milioane. Iata ce imagini au surprins paparazzii de…

- Fostul antrenor al echipei naționale a Romaniei se poate lauda cu o familie model. Are o relație cat se poate de speciala cu partenera lui de viața, Valeria. Cei doi sunt impreuna de aproximativ 50 de ani, insa soția lui Anghel Iordanescu prefera sa stea departe de luminile reflectoarelor. Paparazzii…