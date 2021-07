Stiri pe aceeasi tema

- Fostul edil PSD al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a regizat in august 2019 un tun medical de peste 7.000.000 de euro pe care a incercat sa-l acopere imediat dupa declanșarea starii de urgența de anul trecut. Doi medici pentru 300 de holtere Pe 14 august 2019, Centrul Medical Caraiman controlat de Consiliul…

- Gheorghe Balașoiu (73 de ani), fost procuror comunist și fost comandat al Penitenciarului Colibași, a murit vineri, conform epitesti.ro . Balașoiu (foto Antena3) a ajuns celebru la nivel național dupa ce s-a dezvaluit faptul ca incaseaza cea mai mare pensie speciala din Romania, respectiv aproape 79.000…

- Marian Vanghelie este obligat de instanta sa-i plateasca lui Victor Ponta despagubiri de 80.000 euro, conform anunțului facut Victor Ponta a anunțat pe pagina de Facebook ca a caștigat procesul cu Marian Vanghelie. Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au decis ca fostul primar al Sectorului 5 sa-i…

- Pentru cei de la Administrația Prezidențiala condusa de președintele Klaus Iohannis, Camera Deputaților avandu-l in frunte pe Ludovic Orban și membrii Guvernului in frunte cu premierul Florin Cițu, legea privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice este doar un moft, iar Agentia…

- Razboiul primariței USR Clotilde Armand cu firma de salubritate care opereaza in Sectorul 1 a scos in evidența costurile uriașe care se platesc pentru curațenia acestui sector impuse cu generozitate de catre fostul primar PSD Daniel Tudorache, fapt pentru care salubrizarea stradala a ajuns sa fie cea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ca nu va fi 100% asa cum a dorit Guvernul. Conform președintelui Camerei Deputaților, Comisia European a avut o serie de obiectii. Ludovic Orban spune totuși ca cele mai multe dintre proiectele propuse vor…

- Toate proiectele din Planul Național pentru Redresare și Reziliența vor fi pastrate, doar sumele alocate ar putea fi diferite, susține primul – ministru Florin Cițu. Precizarea vine in contextul in care s-a vehiculat ca mai multe tipuri de proiecte, cum ar fi cele care vizeaza irigațiile, infrastructura…

- In economia romaneasca incep sa apara tot mai multe voci care prevestesc o criza a pieței imobiliare. Cele mai sonore sunt cele ale analiștilor Iancu Guda și Radu Georgescu, care au un mesaj funebru pentru piaț de profil. „Piața imobiliara din Romania va avea o prabușire epica. Mult mai mare decat in…