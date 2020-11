Stiri pe aceeasi tema

- Tudorache a ajuns la audieri vineri seara Fostul primar PSD al Sectorului 1 Daniel Tudorache a declarat, joi, ca in urma perchezitiei facute de Directia Nationala Anticoruptie in locuinta sa au fost ridicate mai multe documente – facturi cu deplasari in concediu, precum si 6.000 de euro si inca o suma…

- Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache a fost chemat, vineri seara, la Directia Nationala Anticoruptie, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare. Potrivit surselor, el a fost citat pentru a da lamuriri in dosarul privind achizitia de tablete pentru copiii din Sectorul 1. Procurorii Directiei…

- Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache a afirmat ca perchezitiile Directiei Nationale Anticoruptie de joi au fost efectuate in urma unei sesizari a actualului edil, Clotilde Armand, privind achizitia de tablete pentru elevi. "Perchezitia a fost efectuata in urma uneia dintre multele…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza, joi, 38 de perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov, in doua dosare in care sunt cercetate fapte de coruptie. Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, ca intr-unul dintre dosare ar fi vizat fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache.…

- Procurorii DNA efectueaza cercetari referitoare la "suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de corupție și asimilate corupției, presupus savarsite in cursul anului 2020 și anterior". Vizat este fostul primar al Sectorului 1, Dan Tudorache. Acțiunea DNA a venit dupa o sesizare "formulata de Clotilde…

- Procurorii anticorupție fac percheziții de amploare, joi, intr-un dosar in care este vizat fostul primar al Sectorului 1, social-democratul Daniel Tudorache. Conform DNA, este vorba despre 38 de percheziții in doua dosare distincte privind fapte de corupție savarșite anul acesta și in anii precedenți.…

- Clotilde Armand, noul edil al Primariei Sector 1, susține ca a descoperit o „gaura” de 700 de milioane de lei in bugetul instituției pe care o conduce. In plus, a prezentat imagini cu un tocator de hartii din biroul fostului primar, Daniel Tudorache, și o tonfa – un baston special de autoaparare, pe…