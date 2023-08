Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Popa, atacantul lui U Cluj, a comentat remiza obținuta de echipa sa cu Dinamo, scor 1-1. Popa e nemulțumit de rezultat și considera ca U Cluj trebuia sa caștige. Daniel a marcat golul ardelenilor, cu capul, din apropiere. Daniel Popa: „Suntem suparați, meritam mai mult” „Suntem suparați Meritam…

- Atacantul brazilian Neymar a revenit pe teren si a marcat doua goluri pentru echipa Paris Saint-Germain, in meciul amical cu formatia lui Dan Petrescu, Jeonbuk Hyundai, scor 3-0.Neymar a marcat in minutele 40 si 83, conform news.ro El nu mai jucase din 19 februarie, cand s-a accidentat si…

- Dinamo – Sepsi 0-3. Echipa lui Ovidiu Burca a fost invinsa de catre Sepsi Sf. Gheorghe in etapa a treia a Ligii 1. Partida a avut loc pe stadionul Arcul de Triumf. Meciul cu Dinamo a fost ultimul pentru Sepsi inaintea returului cu CSKA Sofia, din preliminariile Conference League. In partida tur, oamenii…

- Dinamo – Universitatea Craiova 0-2. Echipa din Banie a caștigat partida cu echipa din Ștefan cel Mare, de pe stadionul „Arcul de Triumf”, cu scorul de 2-0. Partida a contat pentru prima etapa a Ligii 1. Pentru Craiova au marcat Ivan, din penalty (min 54) și Markovic (min 90+6) Ovidiu Burca a debutat…

- Naționala Moldovei la Socca a incheiat la egalitate, 1-1, al doilea meci din grupa F, la Campionatul Mondial din Germania. Echipa noastra conduce grupa, cu 4 puncte, la egalitate cu Portugalia, desparțite de golaveraj. In faza urmatoare a competiției vor accede primele 2 echipe din fiecare grupa plus…

- Ovidiu Burca a oferit prima reactie dupa ce Dinamo a promovat in Liga 1. Antrenorul „cainilor” s-a declarat extrem de bucuros de faptul ca a reusit sa readuca trupa din Stefan cel Mare pe prima scena a fotbalului romanesc. Dinamo a invins-o cu scorul de 8-5 pe FC Arges, la general, la barajul de mentinere/promovare…

- Oțelul și Dinamo, echipe aflate in lupta pentru promovarea directa in Liga 1, se intalnesc de la 20:30, in etapa a 8-a din play-off-ul Ligii 2. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport. ...

- Risto Radunovic a avut prima reactie dupa meciul FCSB – Sepsi, scor 3-1, din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1. Echipa lui Gigi Becali s-a apropiat la trei puncte de liderul Farul. David Miculescu (28), Ovidiu Popescu (74) si Andrei Cordea (79) au marcat golurile ros-albastrilor. Florinel Coman a…