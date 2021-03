Stiri pe aceeasi tema

- Poli Iași a invins-o pe Dinamo, scor 1-0. Nicolo Napoli (59 de ani) e pregatit sa schimbe fața clubului moldovean. Toate detaliile despre Poli Iași - Dinamo 0-1, AICI Programul + rezultatele rundei #28 din Liga 1 Nicolo Napoli a obținut prima victorie de la revenirea in Liga 1. Antrenorul italian e…

- Poli Iași a invins-o pe Dinamo, scor 1-0. Gigi Mulțescu, aflat la primul meci de la revenire, s-a plans la final de indisponibilii din efectivul „cainilor”. Toate detaliile despre Poli Iași - Dinamo 1-0, AICI Programul + rezultatele rundei #28 din Liga 1 De asemenea, „SMURD-ul” a trimis sageți și catre…

- Tehnicianul echipei Dinamo, Gheorghe Multescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Poli Iasi, scor 0-1, ca formatia sa a pierdut jocul in prima repriza, cand a avut patru sau cinci ocazii de a marca ratate. “Meciul l-am pierdut in prima repriza, cand am avut 4-5 oportunitati. Am fost…

- Poli Iași a invins-o pe Dinamo, scor 1-0. Vlad Achim (31 de ani), mijlocașul „cainilor”, a acuzat dur indisciplina tactica la finalul eșecului din Copou. Toate detaliile despre Poli Iași - Dinamo 1-0, AICI Programul + rezultatele rundei #28 din Liga 1 „Obiectivul nostru a devenit salvarea de la retrogradare.…

- Poli Iași și Dinamo se intalnesc azi, de la ora 21:30, in runda cu numarul 28 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. E primul meci al lui Gigi Mulțescu pe banca lui Dinamo de la revenire.In tur, Dinamo a zdrobit-o…

- Daniel Pancu, 43 de ani, fostul antrenor al lui Poli Iași, se declara surprins de hotararea moldovenilor de a-l numi „principal” pe Andrei Cristea (36) dupa demiterea sa. Toate detaliile despre Poli Iași - Craiova 0-3, AICI „Lucrurile sunt scapate de sub control la Iași. Campionatul e lung, sigur. Politehnica…

- Universitatea Craiova intalnește sambata, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe FC Viitorul. Partida conteaza pentru etapa a 18-a din Liga 1. Antrenorul formației din Banie, Corneliu Papura, considera ca acest joc va fi unul dificil și deschis oricarui rezultat, dar spera sa-l caștige. Tehnicianul…

- Politehnica Iași, echipa antrenata de Daniel Pancu, continua sa fie activa pe piața transferurilor. Dupa ce i-a adus pe Branescu (Kilmarnock), Cana (FCSB), Gaitan (General Diaz) și a batut palma cu Dylan Flores, care e așteptat sambata in Romania, moldovenii vor semna cu alți doi jucatori. Doua transferuri…