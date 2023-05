Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a obținut o victorie categorica in meciul impotriva celor de la CSA Steaua, scor 3-0, partida disputata pe Arena Naționala in etapa a noua a play-off-ului Ligii 2.Daniel Oprița, antrenorul celor de la CSA Steaua, a rabufnit la finalul partidei, iar ntrenorul ”militarilor” a declanșat un atac…

- Dinamo - CSA Steaua 3-0. Daniel Oprița, antrenorul „militarilor”, a avut un discurs-manifest la finalul partidei și a lansat un atac dur la adresa lui Florin Talpan. Marea suparare expusa de Oprița este ca Steaua nu are drept de promovare, fiind un club departamental. Antrenorul susține ca Florin Talpan,…

- Florin Talpan, juristul CSA Steaua, continua sa se certe cu persoane, instituții din fotbalul romanesc. Acum, amenința cu judecata FRF. Motivul? Talpan susține ca CSA Steaua ar trebui sa aiba drept de promovare in Superliga, in ciuda a ceea ce spune actuala Lege a Sportului, in timp ce FCSB, e de parere…

- Florin Talpan, juristul CSA Steaua, i-a raspuns lui Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, care la finalul meciului pierdut in Ghencea, 0-2, a descris drept stranie propunerea de modificare a Legii Sportului, astfel incat „militarii” sa poata promova in Liga 1. Ovidiu Burca a refulat la finalul derby-ului…

- CSA Steaua - Dinamo 2-0 » Daniel Oprița (41 de ani), antrenorul „militarilor”, nu se mai gandește daca echipa lui va avea sau nu drept de promovare la finalul acestui sezon și spune ca vrea sa termine pe primele doua locuri play-off-ul, ca mai apoi sa vada ce se va intampla. „Rezultatul e meritat, ne-am…

- Steaua - Dinamo. Juristul CSA, Florin Talpan, a fost principala atracție la pauza derby-ului din Ghencea. Minori sau persoane in toata firea au venit sa se fotografieze cu omul care se razboiește de ani de zile in instanța cu echipa lui Gigi Becali. ...

- Florin Talpan a ieșit la atac dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a decis sa trimita la Curtea de Apel, pentru rejudecare, procesul dintre CSA Steaua și FCSB privind palmaresul. Juristul clubului armatei a lansat acuzații grave, intr-o emisiune, și susține ca a fost amenințat cu moartea dupa…

- CSA Steaua a revenit pe prima poziție in Liga 2 dupa succesul cu Minaur Baia Mare (3-0) și ii așteapta pe rivalii de la Dinamo la inca doua dueluri in play-off. La finalul paritdei, Daniel Oprița (41 de ani) și Adrian Popa (34 de ani) au dat verdictul in ceea ce privește șansele celor de la Dinamo…