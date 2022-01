Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Onoriu a fost trezit astazi din coma indusa, dupa cum a anunțat matușa lui, Rebeca. Pilotul de raliuri se afla in spital de aproximativ doua luni, dupa ce a suferit o operație de micșorare a stomacului in Turcia. Dupa aproximativ doua luni de cand este internat la Spitalul Floreasca, Daniel Onoriu…

- Daniel Onoriu se afla in continuare internat și pe mana medicilor de mai bine de o luna, astfel ca toți cei dragi așteapta cu nerabdare vești de la apropiați in legatura cu starea lui de sanatate. Ei bine, in aceasta seara, Rebeca Onoriu a venit cu noi informații despre cum se simte celebrul pilotul.…

- Daniel Onoriu se afla de aproape o luna internat in spitalul Floreasca, in urma unor complicatii aparute dupa operatia de micsorare a stomacului, efectuata in Turcia. Fostul pilot a intrat in coma, iar sotia acestuia, Isabela, a dat noi detalii despre starea lui Daniel.

- Starea lui Daniel Onoriu variaza de la o zi la alta. Ieri, soția pilotului a marturisit ca acesta e mult mai bine, da semne de imbunatațire și a deschis ochii. Isabela Onoriu are incredere ca soțul ei va fi bine.

- Daniel Onoriu se afla internat in spital in continuare, insa starea lui e considera una mai buna fața de momentul in care a ajuns la urgențe. Rebeca Onoriu, matușa pilotului, are noi detalii despre acesta.

- Rebeca Onoriu ofera informații de ultima ora despre starea de sanatate a lui Daniel Onoriu. Se pare de data aceasta primim și vești bune. Organismul campionul lupta pentru viața, iar daca nu apar complicații este foarte posibil sa-l detubeze.

- Starea de sanatate a pilotului Daniel Onoriu e in continuare extrem de grava, asta deoarece acesta se afla intubat și in coma indusa, dupa o operație nereușita a mișcorarii stomacului in Turcia. Soția lui, declarații dureroase despre partenerul ei de viața.

- Familia regretatei Gabi Lunca trece din nou printr-o perioada grea, asta deoarece in aceste momente pilotul Daniel Onoriu, nepotul artistei, se afla in stare grava la spita. Rebeca Onoriu, fiica cantareței, noi detalii despre starea lui de sanatate.