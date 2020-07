Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a facut o vizita in Brașov pentru a vedea in ce stadiu sunt lucrarile la lotul de autostrada Rasnov-Cristian, dar si la santierul Aeroportului International Brasov – Ghimbav. Premierul a spus ca nu mai este mult pana cand va fi gata un tronson de autostrada. De asemenea,…

- Hotararea de Guvern prin care va fi prelungita starea de alerta si masurile aferente pe urmatoarele 30 de zile va fi elaborata luni sau marti, a declarat, duminica seara, premierul Ludovic Orban, transmite Agerpres. Intrebat ce se intampla daca PSD, majoritar in Parlament, voteaza impotriva prelungirii…

- O noua fotografie, postata tot de fostul consilier al ministrului muncii, Cristian Vasilcoiu, pe contul de Facebook, il infațișeaza pe Ludovic Orban fumand… chiar in sala in care se țin ședințele Guvernului. „Din categoria invațamintele premierului Orban catre popor, azi lecția Reguli de igiena: se…

- Liderul Pro Romania, fost ministru al sanatații, Nicolae Banicioiu, cere demisia urgenta a lui Ludovic Orban, dupa incidentul din Palatul Victoria, unde a fost surprins in imagini stand cu alți miniștri intr-un birou fumand și consumand bauturi alcoolice. Nicolae Banicioiu a cerut demisia lui Ludovica…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a aratat miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca proiectul de ordonanta de urgenta pentru instituirea unor masuri active dupa data de 1 iunie va fi parcurs in prima lectura. “Il introducem in prima lectura. Atentie, el trebuie sa intre in vigoare pana in data de 1 iunie,…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca administrația de la Washington analizeaza numeroase propuneri legate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), inclusiv una care prevede finanțarea OMS cu aproximativ 10% din fondurile alocate anterior, potrivit Reuters. Intr-o postare pe Twitter,…

- Curtea Constituționala arata, miercuri, ca Președintele și-a depașit atribuțiile și ca nu el, ci Parlamentul are competența de legiferare, prin lege organica, a regimului starii de urgența. Curtea Constituționala a replicat dur președintelui și pentru ca, inainte cu o zi, a deturnat sensul hotararii…

- Proprietarul a trei frizerii din California spune ca nu mai poate rezista peste linia de plutire dupa ce a respectat 45 de zile ordinele de inchidere a economiei. Fost polițist, el iși revendica drepturile constituționale și afirma ca iși asuma plata amenzii de 1.000 de dolari, dar și ca se poate imbolnavi…