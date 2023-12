​2023 a fost un an economic tare complicat pentru Romania. Inflația a mers in jos, in ton cu evoluția in Europa, chiar daca mai lent. Dar economia a incetinit in partea a doua a anului și creșterea reala a PIB va fi probabil in jur de 2 %, sub cea prognozata, scrie academicianul Daniel Daianu in ediția a 14-a a Euromonitorului publicat de BNR.