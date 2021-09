Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Daniel Craig, care interpreteaza pentru ultima data rolul celebrului James Bond în mult-asteptatul "No Time To Die", a declarat ca nu crede ca o femeie ar trebui sa interpreteze rolul superspionului britanic în viitoarele filme ale francizei, informeaza publicatia Huffington…

- Premiera mondiala a urmatorului film din seria James Bond, 'No Time To Die', va avea loc pe 28 septembrie la Royal Albert Hall din Londra, conform contului oficial de Twitter al filmului, informeaza AFP si PA Media/dpa. Ultima reprezentatie a lui Daniel Craig in rolul lui 007 a fost amanata…

- Desi sectorul se remarca prin forta de munca relativ ieftina, costuri de procesare a materiei prime reduse si un potential ridicat pentru practicarea agriculturii ecologice, lipsa programelor de promovare a legumelor si fructelor in tari terte si pe piata interna, precum si gradul redus de competitivitate…

- Un accident rutier a avut loc pe Drumul Național 6, in Mehedinți. Un barbat a murit dupa ce doua tiruri și o autoutilitara s-au ciocnit pe un pod. Trei autovehicule, dintre care o autoutilitara si doua autotrenuri au fost implicate, luni, intr-un accident rutier produs pe DN 6, intre Orsova si Turnu…

- Un barbat din Caraș-Severin și o femeie din Hunedoara au ajuns, joi, la spital, The post FOTO: Accident pe DN 13, in Mureș! Un barbat din Caraș-Severin și o femeie din Hunedoara, la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO: Accident pe DN 13, in Mureș! Un barbat din Caraș-Severin…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a murit, miercuri, intr-un accident rutier inregistrat pe DN 1F Cluj-Napoca – Zalau, in zona localitații Mihaiești. In mașina pe care o conducea se mai aflau o femeie de 39 de ani și un minor in varsta de patru ani, care la randul lor au fost raniți in impact. Un șofer…