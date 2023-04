Daniel Bodnar: “Eu în scaun cu rotile mă lupt cu hoții de lemn, iar ei îi protejează!” Chiar și in scaunul cu rotile, Daniel Bodnar nu se da batut. O ia pe urmele hoților de lemne, insa speranța ca taierile ilegale vor inceta sunt tot mai mici. Se teme pentru viața lui și a celor dragi, dar merge inainte. O parte dintre autoritațile locale sunt partinitoare hoților de lemn. Polițiștii din Suceava sunt preocupați mai mult sa sancționeze activiștii civici in loc sa rețina și sa verifice adevarații hoți de lemn. Spre exemplu, luni, activistul civic Daniel Bodnar, aflat in scaun cu rotile, a fost sancționat contravențional pe legea 61/1991 pentru expresii și cuvinte jignitoare, pe motiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

