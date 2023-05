Stiri pe aceeasi tema

- De curand, Daiana i-a marturisit lui Dani ca nu știe ce sa mai creada, dupa ce a primit mai multe scrisori de la fani. Concurenta a fost afectata, iar mama sa a intrat in direct, pentru a o susține, dar și pentru a-i felicita pe cei doi pentru aniversarea celor doua luni de relație.

- La finalul ediției de astazi de la Mireasa, Iuliana a aflat ca a intrat in cursa de eliminare impreuna cu Anemona. Concurenta le-a spus celorlalți de mai multe ori faptul ca iși dorește sa plece acasa și ca nu a gasit in competiție niciun baiat care sa o atraga.

- Dupa ce, in ultimele zile, intre Dani și Daiana au existat mai multe neințelegeri, sora concurentului a venit in casa Mireasa. Ali le-a dat cateva sfaturi celor doi și a spus ce parere are despre iubita fratelui sau.

- Sora lui Dani a intrat in platoul emisiunii Mireasa in emisia live de pe 30 martie 2023. Dani și Daiana au avut parte de clipe tensionate cand au fost pedepsiți și nu au avut voie sa interacționeze.

- In ediția de astazi a emisiunii Mireasa, concurenții au facut nominalizari, iar controversele n-au intarziat sa apara. Printre cele mai deranjate de voturi, a fost Hatice, dupa ce iubitul sau a primit voturi din partea concurenților.

- Dani a avut parte de doua cunoașteri simultane cu Denisa și Daiana și a ales in emisia live de Mireasa de pe 14 februarie 2023 sa mearga mai departe cu Denisa. Ulterior, cei trei au fost invitați la Mireasa: Capriciile Iubirii.

- Situația a devenit din ce in ce mai complicata in cazul lui Dani, care a intrat in cunoaștere cu doua fete in casa Mireasa. In emisi live de Mireasa de pe 14 februarie 2023 baiatul a ales intre Daiana și Denisa.

- Dani este pus intr-o situație complicata, pentru ca deși se afla intr-o cunoaștere cu Denisa, acesta a spus ca vrea sa o cunoasca și pe Daiana. In emisia live de Mireasa de pe 13 februarie 2023, tanarul a spus ca s simte confuz.