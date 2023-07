Emoții mari la Mireasa și asta pentru ca mai sunt doar cateva zile și emisiunea se va termina! Ei bine, a venit momentul in care Dani și Daiana au cerut binecuvantarea din partea parinților. Cei doi concurenți de la Mireasa sunt foarte fericiți impreuna, iar in ediția din aceasta seara, de pe data de 5 iulie 2023, a emisiunii Mireasa Capriciile - Iubirii, cei doi au vorbit despre discuția pe care au avut-o cu parinții. Iata cum a decurs totul, dar și daca au primit binecuvantarea pentru a trece la pasul urmator in relație!