Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an plin, Dani Oțil și iubita lui au plecat intr-o vacanța la care mulți doar viseaza. Gabriela Prisacariu a incins internetul cu fotografia postata recent pe paginile de socializare.

- La scurt timp dupa ce imaginile cu tortul pe care scria "Happy weedding" si cele cu Sheila, iubita sa, purtand un inel, au ajuns in presa, Syda a hotarat sa lamureasca situatia. E sau nu vorba de o cerere in casatorie?

- Dani Oțil și iubita lui, in varsta de 27 de ani, au decis ca vor sa-și petreaca o parte din Sarbatori in țarile calde, așa ca au plecat in Miami.Dani Oțil a avut un decembrie plin, la finalul caruia a decis ca este timpul sa ia o pauza. Celebrul prezentator tv și-a luat iubita și au plecat intr-o vacanța…

- Dupa atatea certuri și impacari, Bianca Dragușanu și Alex Bodi și-au mai dat o șansa și au decis sa nu mai divorțeze, așa cum au anunțat in urma cu aproape o luna. Vedeta a avut parte de o surpriza de proporții din partea soțului ei, chiar in ziua de Craciun. Alex Bodi și-a surprins soția de sarbatori…

- Dupa doar trei luni de casatorie, Alex Bodi și Bianca Dragușanu vor divorța in curand. Deși relația lor parea una a fi aproape perfecta in ultima perioada, se pare ca probleme din cuplu nu mai pot fi rezolvate. Totuși, atat Alex Bodi cat și Bianca duc in continuare o viața fericita alaturi de ființele…

- Un star de la Real Madrid este in culmea fericirii. Jucatorul a devenit tata pentru a doua oara. Iubita jucatorului a adus pe lume un baietel perfect sanatos, care le-a umplut celor doi inima de bucurie.