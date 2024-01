Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a scapat de arestul la domiciliu, in luna octombrie a acestui an, acum Dani Mocanu mai are parte de inca o victorie. Ce au decis magistrații in cazul manelistului. Cantarețul de manele se poate bucura și de mai multa libertate.

- Perioada studiilor de masterat, considerata stagiu de cotizare pentru pensie incepand din septembrie 2024. Ce prevede legea Perioada studiilor de masterat va fi considerata stagiu de cotizare pentru pensie. Masura se va aplica din 1 septembrie 2024, potrivit noii Legi a pensiilor. In prezent, acest…

- Probele recoltate din Spitalul Murgeni, dar si de la Manastire ar trebui sa faca lumina in pacienților decedați dupa ce au consumat pește.Deocamdata s-a pus sechestru pe aproximativ 100 de kilograme de pește Pangasius, cantitate gasita in bucataria manastirii. Iar lacasul de cult a fost amendat cu…

- Indiferent ca ești șofer, sau doar psager, centura de siguranța trebuie sa fie in permanența pusa. Dar, daca nu știai, poți primi și amenda, conform legsilației, atat ca șofer, cat și ca psager.

- O investigație a publicației franceze Le Monde arata cine este in spatele cetațenilor moldoveni arestați la Paris, dupa ce au pictat steaua lui David prin oraș. Este vorba de un om de afaceri care are legaturi cu infractori ruși și politicieni moldoveni. In ultimele doua saptamani, pe cladirile Parisului…

- Autoritațile din Hong Kong acorda noilor parinți peste 2.500 de dolari, pentru fiecare copil nou-nascut, in incercarea de a crește natalitatea. Inițiativa, anunțata de șeful executivului din Hong Kong, John Lee Ka-chiu, in timpul discursului sau politic anual, implica acordarea unei sume de 20.000 de…

- Tribunalul Vaslui a admis, astazi, solicitarea procurorilor DNA de prelungire a arestului preventiv pentru fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, acuzat de luare de mita. Avocatul Daniel Atasiei a anunțat ca masura va fi contestata: Tribunalul Vaslui, Judecatorul de drepturi…