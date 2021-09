Danemarca: Condamnații la închisoare pe viață nu vor mai avea dreptul la noi relații romantice Deținuții care au fost condamnați la închisoare pe viața nu vor mai avea dreptul de a începe noi relații romantice, urmând sa li se permita doar întreținerea unei corespondențe cu persoanele apropiate înainte de a fi închiși. Cel puțin asta prevede un proiect de lege aflat în dezbatere în Danemarca, potrivit Euronews.



