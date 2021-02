Danemarca a terminat de ucis: A lichidat 15 milioane de nurci

Ia pastila SRS: Să învățăm să trăim din nimic. Cu Vlad Voiculescu

Pastila SRS The post Ia pastila SRS: Să învățăm să trăim din nimic. Cu Vlad Voiculescu appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ia pastila SRS: Să învățăm să trăim din nimic. Cu Vlad Voiculescu Credit autor: Realitatea De Mures. Source [citeste mai departe]