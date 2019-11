Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a salutat, joi, confirmarea lui Adrian Zuckerman in funcția de ambasador al SUA la București, adaugand ca venirea acestuia in Capitala Romaneiei marcheaza „inceputul unei noi etape” in ceea ce privește Parteneriatului strategic pe care Romania il are cu SUA."Salut…

- Adrian Zuckerman a fost confirmat miercuri de Senatul american in functia de ambasador in Romania. Au fost 65 de voturi in favoarea lui Zuckerman și 30 impotriva. Prin urmare, Adrian Zuckerman poate sa-și preia acum postul de la București, dupa ce președintele Donald Trump ii va semna scrisorile de…

- Senatul american a votat, miercuri, numirea avocatului Adrian Zuckerman ca ambasador al Statelor Unite in Romania, anunța cotidianul The Washington Post, preluat de Mediafax. Adrian Zuckerman este specializat in industria imobiliara, provenind din firma de avocatura Seyfarth Shaw, cu sediul in New York.…

- Senatul american urmeaza sa voteze luni, la data de 18 noiembrie, pentru numirea lui Adrian Zuckerman in funcția de ambasador al Statelor Unite la București, informeaza site-ul oficial al instituției.

- Majoritatea republica din Senatul Statelor Unite ale Americii s-a saturat sa astepte si urgenteaza procedurile pentru numirea noului ambasador in Romania, Adrian Zuckerman, nominalizat inca din luna ianuarie de presedintele Donald Trump.pe 25 septembrie, Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei…

- Ambasadorul SUA in Romania a discutat cu miniștri apararii și al justiției Ministrul apararii, Nicoale Ciuca, a avut joi, 14 noiembrie, o întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, pe tema cooperarii între cele doua tari. În cadrul…