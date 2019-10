Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila, Marcel Ciolacu, Ludovic Orban și alți politicieni, participa la Sfanta Liturghie, la Catedrala Patriarhala, unde are loc sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor. Incepand cu ora 12:30 va avea loc proclamarea canonizarii Sfantului Ierarh Dionisie.Citește…

- Saptamana decisiva pentru instalarea noului Guvern. Premierul demis Viorica Dancila a convocat o noua ședința de guvern chiar la ora la care Parlamentul stabilește cand vor fi audiați noii miniștri...

- Executivul ar putea adopta, in ședința de joi, o ordonanța de urgența pentru modificarea Codului administrativ, prin care secretarii generali din ministere sa poata semna state de plata și facturi, au declarat surse oficiale.Secretari de stat vor avea acest drept de semnatura, ca ordonatori…

- ”Bineințeles ca profesorul Adrian Nastase are dreptate: activitatea Guvernului nu este blocata de absența temporara a unor miniștri. Am mai spus acest lucru, ultima oara pe Realitatea TV. Dincolo de textele de lege din Codul administrativ aratate in material, Guvernul este cel care stabilește organizarea…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, ca respinge categoric propunerile facute de premierul Viorica Dancila pentru miniștrii interimari. Drept urmare, Klaus Iohannis o trimite pe Viorica Dancila in Parlament pentru votul de validare. “Criza in care…

- PSD il va sustine pentru functia de presedinte al Senatului pe Teodor Melescanu, a anuntat, luni, premierul Viorica Dancila. "Noi il sustinem pe domnul Teodor Melescanu. (...) Sunt multe optiuni, s-a votat si il sustinem pe domnul Teodor Melescanu", a spus Dancila dupa sedinta grupului…

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat sambata, dupa sedinta CEX PSD, ca partidul il va actiona in judecata pe seful statului pentru afirmatia acestuia ca Guvernul este „corupt”.„Legat de afirmatia presedintelui ca este guvern corupt, il vom actiona in judecata pentru ca este usor de lipit…

- PSD nu renunța la guvernare și nici Viorica Dancila la cursa pentru funcția de președinte al țarii. Sefa social-democraților anunța, in schimb, ca merge in parlament cu restructurarea guvernului și ca exclude orice colaborare cu Pro Romania lui Victor Ponta.