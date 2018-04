Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a afirmat vineri, referindu-se la memorandumul privind mutarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, ca Ministerul Afacerilor Externe a considerat ca acest document trebuie sa fie clasificat. Intrebata vineri la Parlament de ce are caracter secret acest…

- Dancila recunoaște ca nu i-a raspuns inițial președintelui Iohannis, la telefon: ”Eram la Simfonia Lalelelor”, a spus premierul Romaniei, vineri, la Parlament. Aceasta a confirmat informațiile aparute pe surse potrivit carora șeful statului a incercat sa o contacteze, in cursul dimineții, pentru a discuta…

- Premierul Viorica Dancila spune ca a avut astazi o discutie la telefon cu presedintele Klaus Iohannis despre memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, ca seful statului va fi consultat si ca documentul este clasificat de catre MAE, transmite News.ro . Premierul a precizat…

- Uniunea Europeana a avut o prima reacție în scadalul mutarii Ambasadei României din Israel: a luat la cunostinta stirile din presa româneasca despre tentativa Guvernului de a muta ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim, dar

- Premierul Viorica Dancila va pleca, la mijlocul saptamanii viitoare, intr-o vizita oficiala in Israel, cu scopul de a discuta mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, au declarat surse politice pentru Adevarul. In sedinta de ieri a Executivului, George Ciamba, secretar de stat in MAE,…