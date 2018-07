Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat miercuri seara, la Salonic, ca a discutat cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, si cu premierii Greciei si Bulgariei, Alexis Tsipras si Boiko Borisov, despre punctele comune de pe agenda europeana, dar si in domenii de interes in regiune, precum transporturile, energia si Strategia Dunarii. "Imi face o deosebita placere sa particip la cea de-a patra intalnire in acest format, care si-a dovedit utilitatea pentru promovarea obiectivelor noastre in regiune. Miza noastra comuna o reprezinta in prezent oferirea de substanta acestui format. (...) Discutiile…