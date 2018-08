Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca rectificarea bugetara de la jumatatea acestui an este una pozitiva, in conditiile in care au existat incasari suplimentare de 6 miliarde de lei la bugetul statului, dupa primele sapte luni, iar Produsul Intern Brut (PIB) din acest an este asteptat sa atinga…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi seara, ca rectificarea bugetara este pozitiva, precizand ca acest fapt indica "o evolutie buna a economiei". "Avem o rectificare pozitiva, ceea ce indica o evolutie buna a economiei. Dupa primele sapte luni, estimarea veniturilor la bugetul general…

- Premierul Viorica Dancila va prezenta, joi, la ora 19.00, detaliile rectificarii bugetare, precizand ca ea va fi pozitiva pentru ca Guvernul are venituri in plus la buget de 6 miliarde de lei.

- In primele sase luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 6,3 miliarde lei, respectiv 0,77% din PIB. In ianuarie-iunie 2018, veniturile bugetului general consolidat, de 132,04 miliarde lei, reprezentand 14,2% din PIB, sunt cu 12,6% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada…

- Bugetul general consolidat a incheiat primele 5 luni cu un deficit de 8,14 miliarde de lei, echivalentul a 0,88% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit informațiilor publicate de catre Ministerul Finanțelor . Veniturile au crescut cu 12,7%, dar cheltuielile cresc cu 18,4%. De altfel, din cauza deficitului…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele cinci luni cu un deficit de 8,14 miliarde lei, 0,88% din Produsul Intern Brut (PIB), de aproape patru ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate…

- Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 110,9 miliarde lei, reprezentand 11,9% din PIB, au fost cu 12,7% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent. S-au inregistrat cresteri comparativ cu perioada similara din 2017 in cazul incasarilor din contributiile…

- In primele cinci luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 2,2 miliarde lei, respectiv 0,27% din PIB. In ianuarie-mai 2018, veniturile bugetului general consolidat, de 110,9 miliarde lei, reprezentand 11,9% din PIB, sunt cu 12,7% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a…