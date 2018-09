Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila, proaspat intoarsa din Spania, a mers in vizita la fabrica de magiun de la Topoloveni, loc in care a și raspuns unei intrebari cu privire la conflictul dintre Guvern și Președinte. „Nu pot spune ca exista un razboi presedinte - Guvern. Noi a trebuit sa adoptam rectificarea…

- Vicepremierul Viorel Stefan a fost propus ministru interimar al Cercetarii si Inovarii, a anuntat, vineri, premierul Viorica Dancila.Deja am propus pentru interimat la Cercetare pe domnul vicepremier Viorel Stefan. Am trimis adresa catre Cotroceni, a declarat Dancila, care efectueaza vineri o vizita…

- Unul dintre vicepremierii din Cabinetul Dancila a fost propus pentru a asigura conducerea interimara a Ministerului Cercetarii si Inovarii, dupa demisia lui Nicolae Burnete. La o saptamana de cand, in ajunul sedintei conducerii social-democratilor, de la Neptun, Burnete isi facea publica decizia de…

- Unul dintre ministrii Executivului ar fi ajuns in prima zi a acestei saptamani la Palatul Victoria. Este vorba despre Petre Daea, din cate anunta Antena3, iar motivul l-a reprezentat o discutie pe care ministrul Agriculturii ar fi avut-o cu premierul Viorica Dancila, pe una din temele momentului – pesta…

- Intalnire de ultima ora la Palatul Victoria! Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ministrul Culturii, George Ivașcu, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, dar și vicepremierul Ana Birchall au fost chemați astazi de premierul Dancila la Guvern

- Bugetul national destinat "Programului pentru scoli" al Romaniei, in anul scolar 2018 - 2019, este de 571.988.000 de lei, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, joi, la Palatul Victoria. "Astazi, in sedinta de Guvern, a fost stabilit si bugetul de implementare a 'Programului…

- Premierul este asteptat miercuri la pranz la Palatul Parlamentului. In aproximativ o ora urmeaza sa inceapa sedinta comuna a Camerei si a Senatului, in cadrul careia Viorica Dancila va trece in revista in fata alesilor neamului detalii privind stadiul procesului de pregatire, precum si “temele de interes…

- Drumurile din Ialoveni vor fi in curand mai bune. Acestea sunt reabilitate in cadrul programului national lansat de Guvern. In aceste zile, muncitorii repara arterele din satele Suruceni, Danceni, Malcoci și Piatra Alba. Intre timp, unele portiuni din Gangura sunt deja gata.