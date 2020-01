Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat joi seara ca tot ceea ce inseamna drepturi salariale si drepturi la pensie aflate in plata vor fi respectate de Partidul National Liberal, in conformitate cu legile in vigoare.



"Tot ceea ce inseamna drepturi salariale, drepturi la pensie aflate in plata, potrivit legilor in vigoare si care urmeaza sa creasca, potrivit legilor in vigoare, noi (PNL) le vom respecta, inclusiv majorarile salariale pentru profesori. Atat cele de la 1 ianuarie, cat si cele de la 1 septembrie, astfel incat profesorii sa ajunga pe grila din 2022.…