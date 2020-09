Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat ca, la finalul sedintei de Guvern de joi, ca au fost adoptate norme metodologice pentru programele IMM Invest si IMM Leasing, iar in cadrul celui de-al doilea, companiile vor avea optiunea de acces la finantare pentru achizitia de utilaje sau…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat ca, in sedinta de Guvern de joi, au fost adoptate norme metodologice pentru IMM Invest si IMM Leasing, iar in cadrul celui de-al doilea program, companiile vor avea o optiune in plus de acces la finantare, pentru achizitia de utilaje sau…

- „Un alt program inclus in Programul de Investitii si Relansare Economica al Guvernului Orban „Recladim Romania” este Programul IMM Factor care vine sa sprijine companiile in perioada de dificultate economica in ceea ce priveste accesul acestora la lichiditatile din piata financiar-bancara. In acest…

- Daca impreuna nu oprim raspandirea virusului Covid-19, va fi tot mai greu sa revenim la normalitate și sa relansam economia, scrie pe Facebook șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca. „Din pacate, suntem intr-o noua zi cu peste 1000 de infectari. Vidul de legislație pentru combaterea raspandirii…

- Camera de Comerț și Industrie Brașov va informeaza cu privire la cel de-al patrulea program de sprijin guvernamental acordat sectorului IMM in cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economica, implementat de Ministerul Finațelor Publice și FNGCIMM. FNGCIMM iși diversifica oferta de garantare,…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) va participa la noul program guvernamental de finantare intitulat IMM Leasing de Echipamente si Utilaje, care va fi operationalizat in curand, potrivit unui comunicat al FNGCIMM. "IMM Leasing de Echipamente si…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat ca guvernul a adoptat in prima lectura un pachet nou de acte normative pentru implementarea masurilor de sprijin și a programelor de investiții din Planul Național de Investiții și Relansare Economica.

- O implementare completa a viziunii strategice asupra sectorului de tehnologia informatiilor si comunicatii (TIC) in Romania va duce la investitii totale de aproximativ 2,4 miliarde de euro, conform Planului National de Investitii si Relansare Economica, prezentat miercuri de Executiv. Documentul semnaleaza…