- Comisia Europeana a numit-o miercuri pe Dana Spinanț in funcția de director general al Direcției Generale Comunicare, ea devenind primul cetațean roman care preia conducerea unei Direcții Generale a Comisiei Europene.Comisia Europeana a numit-o pe Dana Spinanț in funcția de director general al Direcției…

- Planurile Parlamentului UE de a reduce nivelul pesticidelor au eșuat. Proiectul a cazut la vot, in legislativul european. Reglementarea Utilizarii Sustenabile (SUR) a fost respinsa de PE cu 299 voturi contra, 207 pentru și 121 abțineri. E o fundatura pentru un segment esențial al Pactului Verde al Comisiei…

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este, in acest an, de 7.738 euro, ceea ce inseamna ca romanii sunt cu 56% sub media europeana si coboara doua locuri, pana pe locul 33, potrivit unui studiu referitor la puterea de cumparare a europenilor. „Decalajul puterii de cumparare se adanceste.…

- PNL informeaza intr-o postare pe Facebook ca la congresul PPE vor participa toti sefii de state si de guverne si presedintii de partide din partea PPE, alaturi de presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, si toti comisarii europeni care…

- Proiectul pilot initiat de eurodeputatul Victor Negrescu pentru sprijinirea sectorului agricol si a mediului rural european, in valoare de 750.000 de euro, a fost aprobat la inceputul acestei saptamani de Comisia pentru Bugete din Parlamentul European, ca urmare a avizului pozitiv primit din partea…

- Președintele Iohannis spune ca va fi creat un sistem de autorizare, astfel incat sa nu fie afectati fermierii din Romania. Iohannis a avut o intalnire cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen si vicepremierul bulgar, Mariya Gabriel, precizand ca…