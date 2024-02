Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi importanta pentru Dana Roba! Make-up artistul urmeaza sa se intalneasca fața in fața cu barbatul care a batut-o cu ciocanul și a adus-o in pragul morții. Dana Roba este terifiata de ce urmeaza sa se intample cand se vor intalni. Iata ce precizari a facut.

- Chiar in ziua de Craciun, Bogdan Mocanu a trecut prin clipe dificile. Artistul le-a spus fanilor de pe rețelele de socializare ca a pierdut o ființa draga. Ce mesaj a transmis cantarețul și ce rugaminte a avut la adresa celor care ii urmaresc activitatea in mediul online.

- Andreea Marin, zana surprizelor, a facut dezvaluiri emoționante despre relația sa cu Adrian Brancoveanu. Deși foarte discreți in privința vieții personale, cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de aproape șase ani.

- Fiica lui Petre Roman a publicat pe rețelele sociale un mesaj in care a facut apel la urmaritorii sai sa o ajute intr-o problema. Isabela, copila pe care o are impreuna cu Marius Elisei, fostul sau soț, s-a confruntat cu o dificultate la aeroport. Despre ce este vorba: ”Poate se intampla o minune!”.…

- Instanța a decis sa judece cererea procurorilor de arestare in lipsa a suspectilor in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner in 22 noiembrie. Poliția și Parchet ar fi trebuit sa dovedeasca mai intai ca aceștia nu au fost gasiți la domiciliu. ”Judecatorul de drepturi si libertati a decis…

- Judecatoria Buftea s a pronuntat miercuri, 15 noiembrie 2023, in dosarul in care George Becali este acuzat de savarsirea infractiunii de frauda la vot, in stare de recidiva.Instanta a inceteaza procesul penal cu privire la Becali, trimis in judecata pentru frauda la vot, in stare de recidiva, prev.…

- Trimiterea in judecata reprezinta o etapa reglementata de Codul de procedura penala, care nu poate in nicio situatie sa infranga prezumtia de nevinovatie de care se bucura oricare justitiabil. Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au ramas in pronuntare in apelul dosarului penal in care Mihai Octavian…

- Curtea de Apel Brașov a decis, pe 31 octombrie 2023 suspendarea Ordinului Ministerului Mediului Apelor și Padurilor nr. 2408/2023 prin care s-au aprobat cotele de vanatoare pentru specia cocoș de munte, fapt care echivaleaza cu o stopare/interdicție a vanarii acestor pasari, pe perioada suspendarii,…