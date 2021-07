„Dana” l-a făcut celebru pe Florin Ristei, dar l-a lăsat sărac: „Nu am văzut niciun ban la piesa aia” „Ea este Dana, colega mea”, este versul fredonat de majoritatea dintre noi prin anii 2000. Pe atunci, un baiat de 13 ani, solist vocal in trupa AMICI, a facut furori cu piesa „Dana”, care a intrat in topurile muzicale. Douazeci de ani mai tarziu, același cantareț, pe numele sau Florin Ristei, a devenit unul dintre cei mai apreciați artiști și oameni de televiziune din Romania. Cantecul „Dana”, deși nu este compus de artist, l-a urmarit pe Florin Ristei pe tot parcursul profesional, chiar și la doua decenii distanța. A capatat notorietate in mai multe trupe muzicale, cum ar fi Marfar (2005) și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inainte sa o ceara in casatorie pe frumoasa lui iubita Naomi, Florin Ristei (33 ani) a avut experiențe mai mult sau mai puțin placute cand vine vorba despre poveștile de dragoste. Timiditatea i-a dat mari batai de cap la inceputul carierei, apoi au venit anii de burlacie in care distracția a fost pe…

- Inainte sa fie vlogger cu peste doua milioane de urmaritori și cantareț, Dorian Popa a devenit rapid idolul adolescentelor și tinerelor de pe vremea cand a debutat ca actor in serialul fenomen „Pariu cu viața”, in 2011. Astfel, „a intrat in pielea lui Andrei Anghel”, un elev șarmant de la Colegiul Național…

- Invitat in podcastul lui Speak (34 de ani), Alex Velea (37 de ani) a vorbit, printre multe altele, despre cariera lui și despre conflictul dintre el și prezentatorul TV Catalin Maruța (43 de ani). De 8 ani și jumatate, solistul formeaza un cuplu cu Antonia (32 de ani). Spre finalul podcastului, Speak…

- Andra a lansat piesa ”Invisible”, in limba spaniola, alaturi de Lil’ Eddie. Colaborarea este una care ar putea anunța un nou hit pentru vara 2021, mai ales ca Lil’ Eddie este artistul care a compus pentru numeroase vedete precum Maluma, JLo, Jessie J, Usher și P. Diddy.

- Invitat in podcastul lui Catalin Maruța (43 de ani), Acasa la Maruța, Cristi Mitrea (39 de ani) a vorbit despre fosta relație cu Andreea Mantea (34 de ani), despre fiul lor, David (6 ani), dar și despre actuala lui partenera. Cu cine formeaza Cristi Mitrea un cuplu de aproape 4 ani. „Ne lasam, iar ne…

- Actorul Alex Bogdan și Catalina Mihai sunt impreuna de doi ani, insa aceștia și-au ținut relația departe de ochii curioșilor. Acum, actorul din serialul „Mondenii” a vorbit pentru prima oara despre partenera lui. Actrița Catalina Mihai este nascuta pe 19 iunie 1997 si a absolvit Universitatea Naționala…

- CHIȘINAU. 5 mai - Sputnik. Anatol Dmitrii este un tanar care a plecat peste hotare pentru a caștiga un ban, la fel ca și mulți alți moldoveni. Acesta a decis sa scrie o piesa in care sa-și spuna gandurile și emoțiile legate de desparțirea de casa. Piesa care a adunat mii de vizualizari in…