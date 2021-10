Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PNL vor participa, miercuri, la votul din Parlament pentru Guvernul Dacian Ciolos, insa nu vor vota, potrivit unei decizii a Biroului Executiv, a anuntat secretarul general al liberalilor, Dan Vilceanu. Astfel, Cioloș este salvat de la o rușine istorica, sa stranga impotriva sa un numar…

- Florin Cițu, președintele PNL și premierul demis prin moțiune, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca responsabilitatea formarii unui nou Guvern ii revine USR PLUS. Totodata, Cițu a spus ca USR ar trebui sa caute sprijin la PSD și AUR, celelalte doua partide care au votat moțiunea de cenzura…

- Ludovic Orban a anunțat ca miercuri, pana la ora 12.00, iși va depune demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților, pe care a deținut-o din decembrie 2020. Fostul președinte al PNL a spus, miercuri, ca nu-și mai gasește locul in acest partid, informeaza News.ro . „Sunt un om de onoare, un…

- Parlamentarii PNL vor participa la dezbaterea din Parlament a motiunii de cenzura, dar nu vor vota, a anuntat luni premierul Florin Citu, presedintele Partidului National Liberal.„Parlamentarii PNL vor participa la motiunea de maine (marți - n.red.), dar nu vor vota. Vor fi prezenți, dar nu vor vota.…

- Alegeri interne USR PLUS 2021: 19 delegați din Alba vor participa la congresul hibrid pentru votul Biroului Național Alegeri interne USR PLUS 2021: 19 delegați din Alba vor participa la congresul hibrid pentru votul Biroului Național Sambata și duminica, in 2 și 3 octombrie, va avea loc congresul USR…

- Delegații la Congresul PNL au inceput sa voteze. In sala sunt aproximativ 5.000 de delegați. Ludovic Orban și Florin Cițu sunt candidații la președinția partidului. Votul pentru funcția de președinte...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca raspunderea integrala pentru propunerea lui Dan Vilceanu pentru functia de ministru al Finantelor ii apartine premierului Florin Citu si sustinatorilor lui. Orban si-a justificat votul impotriva desemnarii lui Dan Vilceanu, in sedinta Biroului Politic National…