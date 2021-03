Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile trebuie sa reanalizeze modul in care se impun restricțiile pentru limitarea raspandirii virusului SARS-COV-2. Am ajuns in situația hilara in care „premiem” cu multa relaxare județele care nu testeaza populația și ținem in scenarii roșii județele in care autoritațile iși fac treaba și testeaza…

- Romania raspunde solicitarii de asistenta internationala lansata de autoritatile din Slovacia si e gata sa trimita in aceasta tara cinci medici si noua asistenti medicali, informeaza Agerpres. O echipa compusa din 5 medici si 9 asistenti medicali este pregatita sa ajute autoritatile medicale de la Bratislava.…

- Regulile de distantare in unitatile de invatamant vor fi stabilite printr-un ordin comun al ministrilor Sanatatii si Educatiei, imediat dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta va decide deschiderea a scolilor, a anuntat, vineri, la un webinar, ministrul Sorin Cimpeanu.„Regulile de distantare…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua o vizita de lucru, la ora 12.00, la centrul de vaccinare de la Romexpo. Mai exact este vizat Pavilionul C2. Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a aprobat, in sedinta extraordinara de luni, schimbarea destinatiei…

- Chiar daca a inceput vaccinarea, „masurile de prevenție trebuie menținute” Raed Arafat. Foto. gov.ro Peste 36 de mii de doze de vaccin anti-COVID au fost trimise în tara în perspectiva extinderii procesului de imunizare, care de astazi se va desfasura în toata România.…

- Autoritațile se așteapta ca dupa sarbatori sa existe din nou o creștere a numarului de imbolnaviri cu coronavirus in Romania, dupa ce acum suntem mai degraba intr-o perioada de platou, și de aceea foarte probabil starea de alerta va fi prelungita, a declarat sambata seara, la Digi24 , șeful Departamentului…

- Județul Ilfov este intr-o situație extrem de ciudata. Faptul ca s-au dezvoltat multe ansambluri rezidențiale a generat o migrație a populației din București spre localitațile din Ilfov. Acum, județul este aproape in totalitate in carantina, dar autoritațile se bazeaza pe cifrele oficiale, insa mulți…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat ca cei care se infecteaza cu noua tulpina de coronavirus au aceleasi simptome cunoscute pana acum, insa aceasta se raspandeste mult mai repede, informeaza News.ro."Tulpina are o contagiozitate mai mare. Nu inseamna ca crește șansa…