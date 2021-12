Stiri pe aceeasi tema

- Oarecum relaxata de modul cum decurg ostilitațile în Liga 1, campioana CFR Cluj are nevoie de concentrare sporita în cupele europene. Liderul României risca eliminarea din grupe. În Olanda, joi, 4 noiembrie, de la ora 21:45, n-are voie sa piarda cu AZ Alkmaar.Olandezii sunt…

- Etapa a 13-a a Ligii 1 a debutat vineri, 22 octombrie, cu meciul FC U Craiova 1948 – Gaz Metan Mediaș. Capul de afiș al rundei a fost meciul Dinamo – Rapid, 1-1. Meciul Farul Constanța – FCSB a fost AMANAT . Iata rezultatele inregistrate Etapa a 13-a Vineri, 22 octombrie Ora 17.30 FC U Craiova 1948…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a susținut o conferinta de presa, miercuri, in care a prefațat meciul cu AZ Alkmaar, din grupele Conference League. Tehnicianul campioanei en-titre a Romaniei s-a aratat speriat de meciul cu formația olandeza. “Da, ma sperie Alkmaar, pentru ca au un lot foarte…

- Dan Petrescu nu și-a menajat elevii dupa infrangerea suferita in fața Rapidului. Antrenorul CFR-ului i-a criticat pe jucatorii liderului Ligii I, pentru rezultatul inregistrat la Mioveni. ”E clar ca n-a fost cel mai bun meci al nostru. Am intrat in teren pe varfuri. Nu ne-am batut, nu ne-am luptat.…

- Liga 1 a revenit, cu etapa a 12-a. Runda a debutat vineri, pe 15 octombrie, cu meciul Gaz Metan Mediaș – Dinamo. Capul de afiș al rundei a 12-a din Liga 1 este Rapid – CFR Cluj, duel programat duminica, de la 20:30. Programul complet al etapei a 12-a din Liga 1 Vineri, 15 octombrie Gaz Metan Mediaș…

- Formatia Dinamo s-a calificat, joi, in optimile de finala ale Cupei Romaniei, invingamd in 16-imi echipa Ripensia Timisoara, scor 1-0. Golul a fost marcat de Matei, in minutul 36. Joi are loc si ultima partida din 16-imi, CS Universitatea Craiova - CFR Cluj (ora 21.30), conform news.ro…