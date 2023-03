Stiri pe aceeasi tema

- Convocarea lui Andrea Compagno la naționala Italiei incepe sa provoace din ce in ce mai multa valva in presa din „Cizma”. Dupa descrierea primita din partea Gazzetta dello Sport, varful lui FCSB le-a atras atenția și celor de la goal.com, un prestigios site internațional. „Ce a facut Andrea Compagno…

- Andrea Compagno (26 de ani) face furori și in presa italiana dupa ce a fost convocat pe lista preliminara a Squadrei Azzura. Gazzetta dello Sport i-a facut un scurt portret in aceasta dimineața atacantului de la FCSB. Jucatorul cumparat de FCSB anul trecut pentru 1,5 milioane de euro de la FCU Craiova…

- Atacantul FCSB, Andrea Compagno (26 de ani), a fost convocat de Andrea Mancini pentru partidele din preliminariile Euro 2024, de la finalul lunii martie. Tot in aceeași zi, varful a povestit pentru presa din Italia la ce club și-ar dori sa evolueze in Serie A. De asemenea, golgheterul roș-albaștrilor…

- Andrea Compagno (26 de ani), atacantul de la FCSB, a fost convocat la naționala Italiei pentru meciurile din preliminariile EURO 2024, de la finalul lunii martie. Compagno este pe lista preliminara a jucatorilor convocați de Mancini pentru partidele cu Anglia (23 martie) și Malta (26 martie). ANunțul…

- Atacantul kosovar Ermal Krasniqi (24 ani) a confirmat cu Farul prestațiile din cantonamentul de la Oliva Nova, unde a marcat și la prima sa apariție in echipa celor de la CFR, in succesul cu selecționata jucatorilor spanioli fara contract (3-0). I-a luat astfel fața celuilalt nou-sosit din ofensiva,…

- Inainte de meciul cu Farul (luni, 20:00), Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre croatul Marko Dugandzic. Atacantul de 28 de ani, cedat la inceputul sezonului de CFR Cluj la Rapid, a reușit un hat-trick in meciul cu Sepsi (3-0), ajungand la 12 goluri in 21 de partide. ...

- Croatul Marko Dugandzic este golgheterul celor de la Rapid, cu 12 goluri in acest sezon, la un gol distanța de Andrea Compagno care are 13 reușite. Atacantul a evoluat jumatate de sezon la CFR Cluj inainte de a ajunge in Giulești.

- Dan Petrescu (54 de ani) crede ca Andrea Compagno (26 de ani) și Darius Olaru (24 de ani), fotbaliștii accidentați in FCSB - Chindia 2-0, vor juca in derby-ul cu CFR Cluj. FCSB - CFR Cluj, restanța din etapa a 9-a din Liga 1, se joaca joi, de la 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe…