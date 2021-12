Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu a declarat joi seara, dupa victoria cu Jablonec, scor 2-0, ca partida a fost una perfecta, însa formatia sa s-a trezit prea târziu. Antrenorul echipei CFR Cluj a refuzat sa comenteze zvonurile potrivit carora Adrian Mutu ar fi favorit sa preia postul de selecționer al naționalei…

- ​Campioana României a fost obținut un singur punct în primele cinci etape din grupele Conference League și a ratat calificarea în faza urmatoare a competiției. Dupa înfrângerea cu Randers, Dan Petrescu s-a aparat și a afirmat ca de cinci sezoane doar CFR Cluj a reusit rezultate…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a aratat mulțumit de victoria cu numarul 14 din 16 meciuri. Acesta a pus succesul pe seama experienței jucatorilor sai. “Important este ca nu am primit gol, am mai castigat un meci, dar nu a fost usor. Echipa a jucat bine, se vede ca a venit un antrenor care…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat ca formatia sa merita victoria tinand cont de evolutia din repriza secunda, in meciul cu AZ Alkmaar.“Sunt dezamagit de rezultat, in rest de nimic. Am intalnit favorita grupei si cred ca meritam victoria… nici macar un egal… dar fotbalul se joaca…

- CFR Cluj a obținut doar un punct din primele trei meciuri disputate în grupele Conference League, dar Dan Petrescu a afirmat ca este mulțumit de atitudinea jucatorilor sai. Chiar daca AZ Alkmaar s-a impus cu 1-0 dupa un meci în care a avut ocaziile mai importante, antrenorul campioanei României…

- CFR Cluj - AZ Alkmaar (joi, ora 22:00) e meciul pe care campioana Romaniei e obligata sa-l caștige pentru a avea șanse reale la calificarea in fazele eliminatorii din Conference League. Dupa 0-1 in Cehia, cu Jablonec, și 1-1 pe teren propriu cu danezii de la Randers, Denis Alibec și colegii lui trebuie…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat joi seara, dupa meciul cu Randers, scor 1-1, ca având în vedere faptul ca adversarii au condus, trebuie sa îl multumeasca un punct."Ați vazut cum a decurs prima repriza, au dat gol din faza fixa, la care ei sunt specialiști.…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Andrei Burca, a declarat, joi seara, dupa infrangerea cu FK Jablonec, ca echipa ceha a meritat victoria.“Trebuie sa ii felicitam pe cei de la Jablonec, au fost mai buni in aceasta seara. Chiar daca am avut si noi cateva ocazii, consider ca nu am inceput prea bine jocul.…